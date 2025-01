'Peluchín' revela audios de Ricardo Mendoza y Jorge Luna: "Somos admiradores de tu trabajo"

Dentro de sus comentarios, los comediantes se burlaron de la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta y de los conductores de Amor y Fuego , Rodrigo González y Gigi Mitre, lo cual no cayó bien en estos últimos.

"Luego salieron estos dos amigos, que siempre agarran nuestros videos para sus notas. En este canal que no llega ni al 1 % de rating. Un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax", disparó Jorge Luna.

" Cuando uno pide disculpas de corazón . Para nosotros, el tema fue un error, un comentario que escapa al programa que a veces hemos celebrado. Pero que no tiene nada que ver, es uno de YouTube contra una señal de TV. No hay comparación", respondió Gigi.

"Hay que ser más humildes y aceptar sin justificaciones, 'Sí la fregué'. Se hubieran quedado callados, 'Ya que me denuncie la fiscalía'. Pero no, salen los dos, él (Ricardo Mendoza) y la prima (Norka Gaspar) a decir 'Oye, no fue un chiste'", criticó la conductora.