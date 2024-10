"Mamá, esto es muy duro, tengo miedo": el último mensaje de soldado ruso antes de morir - VIDEO

"Mamá, ya no estoy en Crimea. Ya no estoy haciendo maniobras de entrenamiento", comenzó leyendo Kyslytsya. "¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?", preguntó la madre. "Mamá, estoy en Ucrania. Aquí hay una guerra de verdad. Tengo miedo. Estamos bombardeando todas las ciudades, incluso a civiles", dijo el embajador.

Kyslytsya también aprovechó el momento para dar una dura declaración, en lo que parece una amenaza, a Naciones Unidas: "Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones", sostuvo.