Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, domingo 26 de octubre: predicciones en el amor y dinero

El horóscopo de Josie Diez Canseco ofrece una manera de conectarse con el universo y entender cómo las energías influyen en su vida. Inicia este último día de la semana, domingo 26 de octubre, con acertadas predicciones llenas de mensajes positivos o de aliento que motivan a enfrentar el día con mejor actitud.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Decidirás enfrentar tus errores, te sentirás nervioso al momento de pedirle otra oportunidad a esa persona. Tendrás tiempo para estudiar y mejorar en ese tema que está inconcluso, pon de tu parte y lograrás las mejoras que tanto deseas.

Número de suerte 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tratarás de tomar el control de tu vida amorosa, pero lo único que lograrás es aburrir al ser amado. Ese será un buen día, tu salud no se ve afectada, pero no te excedas en bebidas, trata de no malgastar el dinero y todo saldrá de maravilla.

Número de suerte 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te sentirás agobiado por la sobreprotección de esa persona, pensarás en darte un tiempo solo. Llegarán nuevas invitaciones y ofertas de negocios, pero los dejaras para después, ahora solo te dedicaras a relajarte y compartir con la familia.

Número de suerte 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: A pesar del inmenso amor que recibirás, no podrás evitar que los recuerdos del pasado te afecten. Sientes que tu esfuerzo está dando frutos y hoy será un buen día para celebrarlo, esta vez les dedicaras tu tiempo a las personas que tanto te aprecian.

Número de suerte 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te darás cuenta de que tu antiguo amor ya perdió el interés por ti y decidirás darle una oportunidad a esa persona. La suerte está de tu lado, alguien que no veías llegara con una gran oferta escúchalo, esta vez la oportunidad que buscabas está tocando tu puerta.

Número de suerte 2.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Despertarás un gran malestar en esa persona debido a tus celos, trata de cambiar. No es momento de lamentaciones y haz ese gasto que hace falta, más adelante un nuevo proyecto te nivelara económicamente, ten paciencia.

Número de suerte 9.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te percatarás de los verdaderos sentimientos de esa persona y decidirás cortar de inmediato ese romance. Día de renovación, decidirás que es momento para salir con amistades, hazlo con tranquilidad, no perjudicarás tu economía.

Número de suerte 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien está muy interesado en ti, pero tu frialdad le hará entender que no es correspondido. Es momento de invertir en algunas cosas, no te preocupes por los gastos, renueva tus muebles, más adelante recibirás un dinero extra.

Número de suerte 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La esperanza que tenías de comunicarte con esa persona no se llegará a concretar, hoy optarás por salir sola. Aprovecharás el día para compartir con amistades, alguien llegará con una propuesta interesante, más tarde tomarás la decisión correcta.

Número de suerte 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Será un día favorable para el amor, aceptarás los cambios que te planteará el ser amado. Momento ideal para salir a divertirte, compartirás tus ingresos con la gente que aprecias, pronto recibirás noticias que incrementaran tus ingresos.

Número de suerte 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu mayor preocupación el día de hoy será tu apariencia física, esa persona le encantará tu cambio. Tendrás gastos excesivos, hoy harás un análisis de tu situación financiera, con algo de esfuerzo irás nivelando tus ingresos.

Número de suerte 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona se dará cuenta de que estás jugando con sus sentimientos y entablará una conversación seria contigo. Tendrás tiempo para reanudar esos trabajos pendientes, la ayuda de un familiar será valorada en estos momentos, cobrarás un adicional.