- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Grau
- Real Madrid vs Racing
- Boca vs River
- Cerro vs Olimpia
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Sinuano Día HOY, domingo 1 de noviembre, EN VIVO: resultados del último sorteo y ganadores
Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 1 de noviembre de 2026 y conoce cuáles son los números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!
HOY, domingo 1 de noviembre de 2026 regresa una nueva edición del Sinuano Día, uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Si realizaste tu apuesta, sigue la cobertura EN VIVO y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo, consulta los resultados oficiales y verifica si tu combinación fue premiada.
¿Cómo se gana en el sorteo Sinuano?
Para ganar en el Sinuano, los participantes deben elegir una combinación numérica y acertar el resultado del sorteo, de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada. En Colombia, este juego cuenta con los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche, por lo que los jugadores pueden participar en el horario correspondiente a cada uno.
La forma de ganar depende del tipo de apuesta realizada y de los aciertos obtenidos. Por ello, es importante revisar las reglas oficiales del juego, los premios establecidos y las condiciones de cada modalidad antes de apostar. Recuerda que los resultados son aleatorios y que ninguna combinación garantiza un premio.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90