HOY, domingo 1 de noviembre de 2026 regresa una nueva edición del Sinuano Día, uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Si realizaste tu apuesta, sigue la cobertura EN VIVO y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo, consulta los resultados oficiales y verifica si tu combinación fue premiada.

¿Cómo se gana en el sorteo Sinuano?

Para ganar en el Sinuano, los participantes deben elegir una combinación numérica y acertar el resultado del sorteo, de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada. En Colombia, este juego cuenta con los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche, por lo que los jugadores pueden participar en el horario correspondiente a cada uno.

La forma de ganar depende del tipo de apuesta realizada y de los aciertos obtenidos. Por ello, es importante revisar las reglas oficiales del juego, los premios establecidos y las condiciones de cada modalidad antes de apostar. Recuerda que los resultados son aleatorios y que ninguna combinación garantiza un premio.