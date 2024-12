Pamela Franco a Christian Domínguez: "Cada día me demuestras el buen padre que eres"

¡Tierno momento! La cantante de cumbia Pamela Franco no dejo pasar esta fecha tan especial para dedicar un emotivo mensaje, en su cuenta de Instagram , a Christian Domínguez , por la celebración del Día del Padre .

"Te amo papito. Me demuestras día a día lo buen padre q eres luchando y dedicándote a nuestra bebé, estamos muy orgullosas de ti. A pesar del cansancio siempre estás ahí cuidándola y dándole mucho amor Te escogí y no me equivoqué. María Cataleya desde que nació, vive enamorada de su papito y sé q así será siempre", se puede leer en la publicación de Pamela Franco.