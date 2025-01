Esto es Guerra: Ducelia Echevarría insulta en vivo a Rosángela Espinoza

De acuerdo con Amor y Fuego, todo se dio en vivo y pasó desapercibido por los seguidores del programa. Incluso, a la producción del reality no le alcanzó el tiempo de censurar las palabras de Echevarría.

"Me está haciendo quedar como la mala", reclamaba alterada Baigorria, mientras que su compañera intentaba calmarla, por lo que acusó a Rosángela Espinoza de intentar perjudicarla. "No vas a permitir que esa p... te haga perder tu trabajo", disparó Ducelia.

“Yo veo a todos riéndose, burlándose de todo, yo si tomo en serio esto y les juro yo renuncio, me voy del programa. A mí nadie se va a burlar de mí o dejarme como la mala, no me importa, yo renuncio”, reclamó.