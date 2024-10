Juliana Oxenford explicó por qué se ausentó en ATV: "Nadie me sacó del trabajo"

"Primero agradecerles porque he estado leyendo varios mensajes de gente que me ha estado preguntando: '¿dónde estás?', '¿te han botado del canal?', '¿has renunciado?'. Nada de eso es cierto, no me he ido a vivir a otro país, nadie me ha sacado del trabajo. Al contrario, todo bien", indicó la periodista.