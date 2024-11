Sheyla Rojas cuenta detalles de su relación con Luis Advíncula

En ese sentido, el espacio televisivo puso las fotografías de Luis Advíncula y Anderson Santamaria , futbolistas del combinado 'Blanquirroja'. Ante esta situación, Sheyla negó cualquier tipo de relación amorosa con el zaguero del Atlas de México. "Yo creo que con Santamaria no pasa nada", indicó.

Siguiendo esa línea, Sheyla Rojas no se quedó callada y también se refirió sobre Advíncula. "Hemos tenido una amistad muy bonita y creo que él estaría feliz de que yo me case. No creo que ninguno impediría mi matrimonio", añadió la exconductora desde México.