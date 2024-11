Shakira cocina junto a sus hijos y su final genera millones de reacciones

En el clip, la barranquillera con sus hijos cocinaron unos pancakes, con canción de ‘ Misión imposible’ para amenizar el ambiente. No obstante, el resultado de la receta no fue el esperado por ninguno de los integrantes de la familia.

Lo que un gran desayuno para la familia de Shakira y sus hijos, término siendo comida quemada en la estufa. La intérprete de 'Me enamoré' y 'Perro fiel' se encargó de mostrar cómo quedó el plato y las reacciones no tardaron en llegar.

“Sigue cantando y escribiendo canciones porque pancakes, no”; “Al ver que a Shakira no le quedan bonitos los hotcakes , ya no me siento tan mal”; “Menos mal eres cantante”; “Por fin descubrimos algo para lo que no es… tan buena”, son algunas de las reacciones del video de Shakira.