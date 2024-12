Kate del Castillo promete regresar al Perú: "Me han tratado como una reina"

Tras la gran acogida que tuvo tanto el equipo de producción como el elenco de 'La reina del sur' en Cusco y Lima , Kate del Castillo no ocultó su amor por el Perú y aseguró que volverá pronto para realizar nuevos proyectos y conocer mucho más nuestra cultura.

"Tengo la suerte de haber conocido Cusco y Machu Picchu, de haber disfrutado de su comida, su gente, ustedes me han tratado como una reina, he sido muy feliz estos días aquí (...) sin duda alguna será un lugar al que regresaremos con nuevos proyectos, son muchos puntos de su geografía que tienen mucho para contar y dar en el mundo del cine y la televisión", comentó en diálogo con El Trome.

Kate del Castillo grabando en la Plaza San Martín. Fuente: Archivo GLR.

"Me hizo más fuerte de lo que ya era, ella me enseñó y sigue enseñandome a valorar cada aspecto de la vida por más simple que sea, el amor de familia, de madre con hijo, ella saca fuerzas en los momentos más difíciles. Sabía que ese papel era para mí, así que cuando me llamaron para preguntarme si sabía quién era, les dije que Teresa Mendoza era yo", expresó la actriz mexicana.