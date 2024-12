Melissa Paredes presentó un audio con Rodrigo Cuba luego del 'ampay' con bailarín

“Oye, en serio me fregaste con tu comunicado. ¿Por qué has hecho eso? ¿Es en serio? ¿Por qué dijiste que no sabías nada? ¡No entiendo!”, se escucha decir a Melissa. “No tengo nada que hablar contigo”, respondió Rodrigo Cuba y se negó a hablar, a pesar de que la también actriz le preguntó: “¿Por qué dices eso, que no tienes nada que hablar conmigo?”.