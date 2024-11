Diego Rodríguez se manifestó tras ampay con Luciana: “Nunca estaría con la ex de un amigo”

“A mí me da mucha pena porque es mi amiga. Nosotros por mucho tiempo no fuimos amigos, somos muy orgullosos los dos, pero ahora en el programa nos hemos llevado súper bien, hemos tenido la oportunidad de conversar. A la gente le diría que no especule, pregunten y yo no tengo ningún reparo en responder con la verdad”, añadió Diego Rodríguez.

Finalmente, espera que dejen de hacerle ‘cargamontón’ tanto a Luciana como a él. “He visto comentarios diciéndome que era la ex de mi amigo y sí, efectivamente, y es algo que no me merezco porque no estaría con la ex de un amigo”, indicó.