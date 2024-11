Dalia Durán sobre pena de John Kelvin: "Ya tuvo lo que merecía, parece suficiente"

Dalia Durán denunció a John Kelvin,

En entrevista con El Popular, Durán indicó: "Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto".

John Kelvin fue trasladado a prisión en julio de este año.

"El jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien, pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente", continuó Durán,