Edison Flores y Deyvis celebran una cena en unión con sus parejas: "Buenas energía"

"Un hombre que es imparable y trabaja duro, aunque el trabajo lo lleve al otro lado del mundo tiene tiempo de mostrar detalles estando siempre presente. Ha llorado y ríe constantemente conmigo, es mi mejor amigo. Quiero envejecer a tu lado, all I want for Christmas, is You Deyvis Orosco", había mencionado Cassandra Sánchez días antes.