Renato Tapia recuerda su fichaje por Twente: "Me puse a llorar de la felicidad"

A través del video compartido en YouTube , Tapia comentó que su padre fue un joven que soñaba con ser futbolista, pero a sus 18 años abandonó la carrera. Además, sostuvo que prefirió fichar por el Twente de Países Bajos tras no lograr ingresar al Liverpool de Inglaterra .

"Creo que más o menos a los 15 años fue cuando me di cuenta que me quería dedicar a esto al 100%. Viaje a Inglaterra para hacer una prueba en Liverpool y nunca había pasado lejos un cumpleaños y ese año me tocó", precisó y luego aceptó la propuesta de Twente y reconoció que se puso "a llorar de la felicidad".