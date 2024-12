¡Lo contó todo! 'Hincha Israelita' y su pedido especial a Gianluca Lapadula

Como diría el gran Joe Arroyo: "Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo". Y si la selección peruana suma de a tres este viernes en su visita a Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022, el 'Hincha israelita' se quedaría en Barranquilla celebrando el triunfo y más aún si es con gol de Gianluca Lapadula.

"En Ecuador me sorprendiste. Acabó el partido y seguías corriendo. Así, en ese calor, en ese Inframundo de Colombia, espero que sigas corriendo. Lapadula tienes que traer los tres puntos para Perú, cómo lo has hecho antes", señaló.

De otro lado, el 'Hincha israelita' volvió a dejar en claro que la "selección es su amante" y su esposa debe comprender que no la puede dejar. "No hay secreto entre los dos. Le dije que tiene que acostumbrarse, que la 'blanquirroja' es mi amante. No puedo dejarla", agregó con una pícara sonrisa", finalizó.