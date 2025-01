Red Hot Chili Peppers lanza nueva canción y tiene fecha de estreno para su nuevo disco

Cabe señalar, que el grupo había mantenido en secreto los detalles del disco hasta ahora que la agrupación precisó que el álbum se estrenará el próximo 1 de abril . Si bien es cierto se había anunciado una gira y habían puesto a la venta los boletos para esta, todavía no se sabía la fecha oficial del lanzamiento del disco, cosa que ya es realidad.

“Nos sentimos frescos, como una banda nueva. Puse mucho menos de mi ego que antes y creo que eso fue cierto para todos. No era tanto una cuestión de competencia como realmente querer dar una parte de nosotros mismos el uno al otro y estar emocionados de escuchar lo que los demás aportaban. A veces en el pasado, como en By the way’ o Mother’s milk, una persona se sentiría sofocada a expensas de otra. Esta vez se sintió mucho como personas que se preocupan unas por otras y están genuinamente emocionadas de que todos los demás sean lo mejor que pueden ser”, dijo.