Flavia Laos recomienda a Luciana Fuster vivir su amor

“Supuestamente, no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo . Yo que ella no respondo, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”, dijo a la prensa.

Además, la modelo aclaró que nunca habló mal de Luciana ni de su ex pareja. “Quiero aclarar algo, yo cuando voy a un programa de TV y me preguntan por esos temas que son inevitables, los he abordado de la mejor manera sin hablar mal de ellos. No sé por qué Patricio ha dicho que yo he hablado mal de ellos, cuando eso jamás ha pasado”, agregó.