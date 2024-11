Daddy Yankee en Perú: fecha, lugar y entradas del tour La Última Vuelta vía Teleticket

Perú no será una excepción en su pronto adiós a una carrera artística brillante, ya que MASTERLIVE confirma que The Big Boss vendrá a Lima. En ese sentido, millones de sus seguidores se encuentran en alerta sobre cuándo iniciará la venta de entradas para sus presentaciones en Lima. Sobre ello, te detallamos la información hasta el momento.

Último concierto Daddy Yankee en Lima.

Cabe mencionar que The Big Boss recorrerá mas de 42 países con esta su última gira "La Ultima Vuelta World Tour".

Cantautor, productor, músico, actor y empresario, Daddy Yankee es el Rey del Reggaeton con más de 32 años de trayectoria en la que ha sumado sendos hits e himnos como "La Gasolina", "Despacito", "Rompe", "Limbo", "Ella me levantó", "Shaky Shaky ", "La Despedida", "Dura", "Problema" entre otros.

Además, Daddy Yankee es el artista más respetado e influyente de las nuevas estrellas del género urbano como J' Balvin con quien grabó "Pierde los modales", con Maluma y "No me vengas con eso", con Natti Natasha ( "Buena Vida"), con Bad Bunny y Karol G ("El Perdón"), con Anuel AA ("Adictiva"), con Ozuna ("No se da cuenta") entre otros.