TikTok viral: Joven se sienta para hacer su pedido sin imaginar lo que ocurriría con la silla

¡Auch, qué dolor! Después de ver este clip de TikTok pensarás dos veces antes de sentarte en un asiento como esos, ya que no querrás que te pase algo similar como lo que le sucedió a este desafortunado muchacho.

Este singular hecho sucedió en un establecimiento de comida rápida, todo estaba ocurriendo con normalidad cuando de pronto ingresa un joven y se sienta en una silla, pero al parecer no aguantó su peso y terminó lastimándolo de una zona bastante sensible para los varones.

"Ese wey no volvió más a ese restaurante jajaja", "Amé, me morí por la reacción de la muchacha", " Ya me dio miedo sentarme en sillas así", se puede leer en los comentarios del video viral.