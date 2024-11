ver Spider-Man No Way Home ONLINE: qué actor interpretará al Hombre Arena

La última película de Spider-Man: no way home hizo su estreno en Perú este miércoles 15 de diciembre del 2021, por lo que los fans del amigo arácnido se han vuelto locos por ser de los primeros en ir al cine para presenciar el largometraje. No obstante, también hay quienes buscan saber más acerca del elenco actoral y aquí te brindamos detalles sobre un villano en especial: Sandman (Hombre de Arena).