'Spider-Man: No Way Home' rompe récord de ventas en formato digital

Hace tan solo unos días que el formato digital del largometraje más esperado por los fanáticos de Marvel, 'Spider-Man: No Way Home' , salió a la venta, luego de tener que adelantar su fecha de lanzamiento por filtraciones de la cinta en páginas ilegales.

'Spider-Man: No Way Home' no puede parar de batir récords. Desde superar a 'Avatar' en taquilla, a tener a los actores que durante más tiempo han interpretado a un personaje de Marvel, ahora también, la película protagonizada por Tom Holland arrasa en el mercado digital con su Blu-Ray.