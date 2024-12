¿'Kraven, el cazador' tiene escenas post créditos? No te muevas de tu asiento

Muchos fanáticos del cine se quedan hasta el último momento en las salas de cine para cerciorarse de que no se pierden ni un solo detalle de la cinta que quieren ver. En este sentido, te decimos que no es necesario hacerlo para 'Kraven El Cazador' pues no tiene ninguna escena post crédito, por lo que puedes irte de la función cuando quieras.