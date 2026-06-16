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'Shrek 5' lanza tráiler oficial: mira el adelanto de la nueva película del ogro más famoso del cine
DreamWorks presentó el esperado primer tráiler oficial de 'Shrek 5', marcando el regreso del icónico ogro, quien junto a Fiona y Burro vivirá una nueva aventura.
La espera terminó. DreamWorks sorprendió este martes con el lanzamiento del tráiler oficial de 'Shrek 5', la esperada nueva entrega de la exitosa franquicia animada que traerá de regreso al ogro más famoso del cine junto a varios de los personajes que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. Mira el video oficial.
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El adelanto ofrece un primer vistazo a la nueva aventura de Shrek, Fiona y Burro, quienes vuelven a compartir pantalla con un renovado estilo de animación, que a muchos fanáticos no les cayó nada bien ya que prefieren el estilo clásico. Además, en el avance se aprecia sus dos hijos adolescente de la pareja de ogros, pero más no su hija Felicia.
Felicia, interpretada por Zendaya, no aparece en la tráiler oficial de 'Shrek 5'.
Además del regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona, la película busca conquistar tanto a los fanáticos que crecieron con la saga como a una nueva generación de espectadores. La producción marca el regreso de la franquicia principal tras más de una década desde el estreno de Shrek para siempre en 2010.
¿Cuándo se estrena 'Shrek 5'?
Tras varios cambios en su calendario de lanzamiento, 'Shrek 5' tiene previsto llegar a los cines el 30 de junio de 2027 en Estados Unidos. Inicialmente, la película estaba programada para estrenarse en julio de 2026, luego fue reprogramada para diciembre del mismo año y, finalmente, DreamWorks y Universal Pictures confirmaron su nueva fecha de estreno para mediados de 2027.
¿De qué tratará 'Shrek 5'?
Aunque DreamWorks mantiene bajo reserva los principales detalles de la historia, el tráiler deja entrever que la familia del ogro será el eje central de la nueva película, combinando referencias a la cultura popular con el característico humor que convirtió a la saga en un fenómeno mundial.
En redes sociales, el lanzamiento del avance generó miles de reacciones en cuestión de horas. Mientras muchos celebraron el esperado regreso de Shrek, otros comentaron el renovado estilo visual de los personajes, convirtiendo el estreno del tráiler en una de las principales tendencias del día entre los fanáticos del cine animado.
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