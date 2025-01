Google: Versión 'Chrome 92' promete la mejor gestión y seguridad del navegador web

Chrome 92 trae condigo 36 diferentes mejoras a las que puedes tener acceso. Aunque no todas sean precisamente útiles para ti, algunas de ellas están dirigidas a la seguridad y gestión de la app de búsqueda, algo que cualquier internauta agradece.

Ejemplo de lo anterior, sería si has instalado un editor de texto en Chrome y con él has creado algún archivo que has guardado en disco, lo normal es que vayas a guardar y reabrir ese archivo desde la PC, ante ello, Google Chrome creó un espacio dedicado para que todas las aplicaciones web guarden procesos dentro del propio buscador.