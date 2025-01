¿Cuáles son las diferencias entre Google Maps y su versión ligera, Google Maps Go?

Vale destacar, Google Maps Go es bien conocida por su versatilidad y desde luego no es una app que sacrifica funciones importantes por sobre otras, siendo así una estupenda alternativa de GPS para este 2021.

Google Maps Go permitirá usa la opción 'navegación' pero de forma más resumida a su versión completa.

El principal problema de Google Maps Go es que no tiene modo de navegación integrado en la app, por lo que para activarla es necesario tener una aplicación adicional. Este último aspecto puede ser muy notorio, pero tranquilo, pues esta función ya viene integra dada con la app a modo de 'add on' en la versión Go. Las funciones que ya no están frente en contraste con su versión completa son: