Tokio 2020: deportista chilena dio primer positivo de COVID-19

Aguirre viajó a Japón desde Uzbekistán con sus exámenes negativos y en su arribo a suelo nipón, ante un nuevo test, el resultado fue contrario. “También tengo rabia. Siento que es muy injusto que me hayan arrebatado un sueño por el que tanto luché”, continuó.

Asimismo, Aguirre indicó que no comprendía como el resto de sus compañeros y entrenadores dieron negativo, y solo ella positivo: “Es como un falso positivo, porque es como imposible que hayamos compartido tanto tiempo y ellos ni siquiera hayan salido positivos asintomáticos".

No obstante, dentro de toda la tristeza por la noticias, la deportista de 24 años aseveró que "lo que más importa es la salud y estoy súper bien, no tengo ningún síntoma”.

Aguirre, a pesar de que el comité olímpico de Chile ya anunció que no podrá competir, afirmó que no pierde las esperanzas de que se trate de un falso positivo.

“Todavía no pierdo la esperanza, ojalá me puedan hacer otro PCR. Se supone que me pueden hacer solo uno (que el resultado fue positivo), pero como mis demás compañeros salieron negativos exigí otro… pero todo depende ahora del Comité olímpico de Japón”, puntualizó.