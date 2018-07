Tabárez encendió la polémica por designación de Pitana en Uruguay-Francia

A un día del partido entre la selección de Uruguay contra su similar de Francia se discute la designación del árbitro argentino, Néstor Pitana para el primer encuentro por los cuartos de final en Rusia 2018. Sin embargo, el técnico del combinado ‘charrúa’, Óscar Washington Tabárez, compartió un dato que desfavorece a los celestes.

"Nunca me preguntaron por el árbitro en los partidos anteriores y ahora por el solo hecho de que es argentino sí", declaró el Maestro en la conferencia de prensa tras el entrenamiento de la selección uruguaya. También compartió un dato estadístico poco alentador para el conjunto uruguayo. "Nunca ganamos un partido con él de árbitro", reveló Tabárez.

No obstante, el técnico del conjunto ‘charrúa’ puso paños fríos a la polémica indicando que se trata de una casualidad. "Simplemente lo digo para que vean que no tiene nada que ver que sea argentino o de cualquier otra nacionalidad. Es un buen árbitro, me adelanto a decirlo, y de experiencia", señaló.

Además, Tabárez se refirió sobre la selección francesa, rival en los cuartos de final de la Copa del Mundo. "Francia tiene un equipo muy poderoso. Confieso que una parte de nuestro proceso de trabajo tuvo el espejo en Francia. Serán grandes rivales mañana, pero de ninguna manera enemigos", comentó.

EL DATO

Uruguay se enfrentará a Francia este viernes 6 de julio a las 9:00 a.m.