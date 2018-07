‘Los Hurtados’, Paolo y ‘Chibolín’ se reunieron para aclarar la confusión de Eddie Fleischman en el mundial [VIDEO]

Paolo Hurtado se encontró con el conductor de televisión, Andrés Hurtado para ‘aclarar las cosas’ luego de que el comentarista deportivo, Eddie Fleischman mezclara sus nombres en una transmisión del Mundial Rusia 2018.

Este hecho anecdótico sucedió en el partido entre Perú vs. Australia, el comentarista llamó Andrés Hurtado cuando quiso referirse al jugador del Vitoria Guimaraes, este error no pasó desapercibido y fue replicado en las redes sociales con divertidos memes.

El conductor de televisión compartió el peculiar encuentro a través de su cuenta en Twitter. “Paolo Hurtado, brillante seleccionado peruano, puso las cosas en claro conmigo. Después de la declaración de Eddie Fleischaman … ¿Quién jugó el mundial?”, apuntó el popular 'Chibolín'.

En el video que dura 46 segundos ambos personajes hablan de esta confusión donde el conductor de TV, en un tono ‘serio’ le hace énfasis de por qué lo mencionaron en los comentarios de la Copa del Mundo.

“Mira vamos a hablar las cosas claras, el hecho de que seas el mejor jugador del Perú, Paolo Hurtado. Yo te he venido a buscar porque el señor Eddie Fleischman me mencionó en el mundial, Andrés Hurtado en el ingreso”, empieza el ex cómico, a lo cual el seleccionado peruano responde: “Yo creo que se ha confundido, Paolo Hurtado era el que ingresaba”. Sin embargo las cosas no quedarían ahí.

“No el confundido eres tú porque el señor Eddie Fleischman, el profesional comentarista dijo Andrés Hurtado, o sea yo juego el mundial, yo juego en Portugal yo viajo este 24 a Portugal”, replica el conductor.

A lo que Paolo entre risas responde que también él viajaba este 24 de julio a Portugal (para integrarse a su club). “Entonces el impostor es Eddie Fleischman”, llegó a la conclusión el popular ‘Chibolín’.

El clip termina donde ambos se estrechan la mano y entre risas se dan un abrazo para cerrar la anécdota que los marcó en el torneo mundial. “Mi sobrino, Paolo Hurtado”, finalizó Andrés.