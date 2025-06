Este Motorola con precio de 'locura' sorprendió a todos con 5 años de actualizaciones, 8GB RAM y procesador Snapdragon

SI están en la búsqueda de un celular que te de no solo un precio razonable, sino también prestaciones de alta calidad, entonces es momento que te presentamos al Motorola G75 5G, un terminal gama media que ha dejado con la boca abierta por diversas razones, las cuales conocerás en la siguientes líneas.

La compañía estadounidense ha conseguido lo que muchos pensaban imposible: el balance entre calidad y precio, contando con un catálogo soberbio que se ajusta no solo a tu bolsillo, sino también a las diversas necesidades de un público que cada vez domina mejor la tecnología.

Motivos para comprar el Motorola G75 en 2025

Para comenzar, debemos decir que el Motorola G75 cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,78 pulgadas, por lo que estamos frente a un panel bastante grande, a la vez de una notable resolución FullHD+, una gran tasa de refresco que va hasta los 120 hercios, así como un brillo máximo de 1,000 nits.

Si pasamos el rendimiento, este gama media viene con el chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, junto con RAM amplio de 8GB, asi como memoria intenta de 256GB, que va sobrado así seas de los que hacen muchas descargas, pero si no te alcanza, puedes ampliar hasta los 1TB con tarjetas microSD.

La batería del Motorola G75 tiene mucha potencia debido a sus 5,000mAh, además de 30W (garantiza carga total en unos 60 minutos) de carga rápida con cable, así como 15W con carga inalámbrica, esto último algo casi inexistente en los terminales en este rango de precio.

Al pasar por la fotografía, nos enteramos que este terminal viene con una doble cámara de 50 megapíxeles en su lente principal, así como ultra gran angular de 8 megapíxeles, mientras que el sensor delantero de 16 megapíxeles.

Si pasamos al video, el Motorola G75 puede grabar en 4K a 30fps, en tanto que la frontal lo hace a 1080p a 60fps, contando con estabilización que le darán mayor nitidez a tus clips, especialmente en condiciones de poca luz.

El sistema operativo con que fue lanzado este dispositivo es Android 14 con pocas modificaciones. Eso sí, su política de actualizaciones rivaliza con las de Samsung, ya que para software son 5 años y 6 años para parches de seguridad.

Resistencia contra el agua y temperaturas extremas

Este Motorola de gama media es sumamente potente en su resistencia, ya que incluye IP68 con lo cual soporta el embate del polvo, humedad y agua, al punto que lo puedes sumergir por un tiempo de media hora a profundidad de metro y medio sin que el dispositivo de malogre.

Sin embargo, también cuenta con resistencia militar MIL-STD 810H, lo que significa que ha pasado exitosamente las pruebas de durabilidad de acuerdo al estándar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por lo que puede soportar temperaturas altas hasta los 70° C (entornos húmedos), 60° C en condiciones secas, pero también radiación solar en 49° C por 24 horas.

Pero, también se va al otro extremo, es decir, que no le pasa en bajas temperaturas, siendo capaz de aguantar -20° C por 5 horas, así como una poderosa resistencia a la lluvia, la humedad y niebla marina, pudiendo estar expuesto por 90 minutos a la primera.

¿Cuál es su precio en 2025?

Si quieres comprarte el Motorola G75 este 2025, lo encuentras en México desde los 3,740 pesos; en Colombia desde los 889.900 pesos; en Perú desde los 869 soles; en España desde los 234 euros (Amazon).