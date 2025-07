Ya sabemos el precio, características, colores, batería y grosor del iPhone 17 Air: el teléfono 'Slim' de Apple

Ya no falta nada para la presentación oficial del nuevo iPhone 17 Air, el teléfono ultra delgado de Apple que llega no solo para marcar tendencia, sino también para reemplazar al iPhone 17 Plus, el cual dejará de producirse por la marca de la manzana mordida.

Si bien la presentación de este iPhone 17 Air está pauteada para septiembre de este 2025, lo cierto es que en Weibo, red social china, se ha compartido la ficha técnica, el peso, los colares, medidas y todas las características técnicas que tendrá este teléfono 'Slim' de Apple. Conoce aquí todas las especificaciones que se conoce.

iPhone 17 Air: ficha técnica y todo lo que se sabe

Lo que más resalta en este iPhone 17 Air es su extrema delgadez y no es para menos ya que el teléfono de Apple solo tiene un grosor de 5.5 mm, lo que lo hace uno de los más delgados y ligeros.

El panel del iPhone 17 Air es un display OLED de 6.6 pulgadas con 120Hz ProMotion y una cámara frontal de 24MP. Sin embargo, si bien este teléfono solo tiene un sensor, este será de 48MP Wide camera, lo que te permitirá tener una amplitud considerable.

Características del iPhone 17 Air. Foto: Weibo.

Si hablamos de potencia, el iPhone 17 Air llega con el Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, en su versión más potente. Lamentablemente, se estima que la batería de este 'Slim Phone' será de 2800 mAh una cifra bajísima, pero que llegará con carga de 50W MagSafe.

El Apple Intelligence sí estará incluida en este iPhone 17 Air y su precio estimado es de 1200 dólares. ¿Qué colores tendrá? Como se ha compartido en Weibo, existen cuatro colores y son: negro, blanco, perla y celeste, al menos de momento esos serán los disponibles.

Sin duda, el iPhone 17 Air será uno de los teléfonos más populares de Apple, puesto que marca un cambio radical en los equipos de esta firma estadounidense.