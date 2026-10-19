Temblor en Perú HOY, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO EN LIMA, ¿cuál fue la magnitud?

Estar informados y preparados es clave en un país con alta actividad sísmica como el Perú. Este lunes 19 de octubre de 2026 es importante mantenerse atentos ante la posibilidad de un movimiento telúrico y conocer las recomendaciones de las autoridades para actuar de manera segura. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información sobre la actividad sísmica, incluidos datos como la ubicación, la magnitud y la profundidad de los sismos registrados. A continuación, mantente atento a los reportes actualizados y recuerda tener lista tu mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier eventualidad.

Temblor HOY en Perú, 19 de octubre EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP 07:24 TEMBLOR HOY EN LIMA Fecha y Hora Local: 19/10/2026 07:08:10

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15km

Latitud: -11.70

Longitud: -76.26

Intensidad: II-III San Mateo

Referencia: 8 km al NE de San Mateo, Huarochirí - Lima. 07:23 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 18/10/2026 18:01:10

Magnitud: 4.0

Profundidad: 82km

Latitud: -16.26

Longitud: -72.80

Referencia: 38 km al SO de Aplao, Castilla - Arequipa. 07:21 Bienvenidos Consulta aquí los últimos reportes del IGP sobre sismos en Perú hoy, lunes 19 de octubre de 2026. Conoce si se registró un temblor, su magnitud y epicentro.