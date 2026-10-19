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Temblor en Perú HOY, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO EN LIMA, ¿cuál fue la magnitud?

Revisa los reportes oficiales de sismos en Perú hoy, lunes 19 de octubre de 2026, publicados por el IGP y sigue las recomendaciones de seguridad.

María Zapata
Conoce el último sismo en Perú hoy, lunes 19 de octubre, según el IGP.
Conoce el último sismo en Perú hoy, lunes 19 de octubre, según el IGP. | Composición: María Zapata | Líbero
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Estar informados y preparados es clave en un país con alta actividad sísmica como el Perú. Este lunes 19 de octubre de 2026 es importante mantenerse atentos ante la posibilidad de un movimiento telúrico y conocer las recomendaciones de las autoridades para actuar de manera segura. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información sobre la actividad sísmica, incluidos datos como la ubicación, la magnitud y la profundidad de los sismos registrados. A continuación, mantente atento a los reportes actualizados y recuerda tener lista tu mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier eventualidad.

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Temblor HOY en Perú, 19 de octubre EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP

07:24
19/10/2026

TEMBLOR HOY EN LIMA

  • Fecha y Hora Local: 19/10/2026 07:08:10
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 15km
  • Latitud: -11.70
  • Longitud: -76.26
  • Intensidad: II-III San Mateo
  • Referencia: 8 km al NE de San Mateo, Huarochirí - Lima.
07:23
19/10/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 18/10/2026 18:01:10
  • Magnitud: 4.0
  • Profundidad: 82km
  • Latitud: -16.26
  • Longitud: -72.80
  • Referencia: 38 km al SO de Aplao, Castilla - Arequipa.
07:21
19/10/2026

Bienvenidos

Consulta aquí los últimos reportes del IGP sobre sismos en Perú hoy, lunes 19 de octubre de 2026. Conoce si se registró un temblor, su magnitud y epicentro.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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