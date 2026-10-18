El Señor de los Milagros vuelve a las calles de Lima este lunes 19 de octubre de 2026, realizando su tercer recorrido procesional de este 2026. La procesión iniciará en el templo de Nuestra Señora del Carmen, abarcando trayectos con paradas en la Plaza de Armas, el Congreso de la República, el Hospital Guillermo Almenara y Palacio de Justicia. A continuación, todos los detalles de este evento esperado en la capital.

¿Cuál será la ruta del Señor de los Milagros este lunes 19 de octubre?

La salida de la procesión empezará este lunes 19 de octubre a las 6.00 a. m. desde el templo de Nuestra Señora del Carmen, abarcando un recorrido por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, respectivamente. Además de la avenida Grau, con destino al Hospital Guillermo Almenara.

Luego, el anda del Cristo Moreno proseguirá por las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, así como por los jirones Leticia, Carlos Zavala y Miguel Aljovín, hasta alcanzar la avenida Paseo de la República, donde se rendirá homenaje al Palacio de Justicia.

El regreso se realizará a través del jirón Carabaya, la Plaza San Martín, el jirón de la Unión y la avenida Tacna, finalizando en el jirón Huancavelica. La tradicional guardada será responsabilidad de la Cuadrilla 18.

¿Cuándo será el cuarto recorrido procesional?

La procesión continuará el miércoles 28 de octubre con un cuarto recorrido que partirá y regresará al Santuario de las Nazarenas. Finalmente, el domingo 1 de noviembre se realizará el quinto y último trayecto, culminando con la guardada final en el Monasterio de las Nazarenas.

Seguridad y plan de emergencia en la procesión del Señor de los Milagros

Bajo este contexto, y con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades han decidido desplegar más de mil agentes de la Policía Nacional y del serenazgo municipal. Este operativo de seguridad se verá reforzado por un sistema de monitoreo que incluirá cámaras de videovigilancia y drones, los cuales cubrirán todo el perímetro de la procesión.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha preparado un plan de contingencia que contempla la instalación de puestos médicos itinerantes, gestionados por Hospital Perú, así como unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), que contarán con personal médico, enfermeras y técnicos preparados.