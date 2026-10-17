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Segundo recorrido del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre: rutas del Cristo Moreno

Este domingo 18 de octubre, el Señor de los Milagros recorrerá las principales calles del Centro Histórico de Lima. Conoce el itinerario, horarios y desvíos.

Angie De La Cruz
Revisa toda la información sobre el segundo recorrido del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre.
Revisa toda la información sobre el segundo recorrido del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Señor de los Milagros realizará su segundo recorrido procesional este domingo 18 de octubre, congregando a miles de fieles en las principales calles del Centro Histórico de Lima. La sagrada imagen partirá desde el Santuario de las Nazarenas y recorrerá diversas avenidas y jirones de la capital, donde recibirá homenajes de instituciones públicas.

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¿A qué hora inicia el segundo recorrido del Señor de los Milagros 2026?

El segundo recorrido del Señor de los Milagros 2026 comenzará a las 6:00 a. m., con la salida de la sagrada imagen desde el Santuario de las Nazarenas, en el Centro Histórico de Lima. Antes de continuar por las principales calles de la capital, se realizará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo. Asimismo, se recomienda a los fieles llegar temprano para evitar contratiempos.

Señor de los Milagros

Recorrido de la procesión del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre.

¿Cuál será la ruta del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre?

Según el itinerario previsto, el Cristo Moreno avanzará por la avenida Tacna y continuará por los jirones Ica y de la Unión hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima. En este punto recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Posteriormente, seguirá por los jirones Carabaya y Ucayali, para luego dirigirse hacia la avenida Abancay y el jirón Junín, donde se realizará un homenaje frente al Congreso de la República.

La procesión continuará por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín y dirigirse a la Iglesia del Carmen, donde las andas pernoctarán. La jornada podría prolongarse hasta las 4:00 a. m. del lunes 19 de octubre. Ante el desplazamiento del Cristo de Pachacamilla, la Municipalidad de Lima aplicará cierres vehiculares progresivos desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 4:00 a. m. del día siguiente, con la liberación de las vías conforme avance la procesión.

Señor de los Milagros

Cierres y desvíos vehiculares durante el segundo recorrido del Señor de los Milagros.

Desvíos vehiculares por la procesión del Señor de los Milagros

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metropolitano y los corredores complementarios tendrán modificaciones para facilitar el traslado de los pasajeros durante el recorrido. En el caso del Metropolitano, el domingo 18 los usuarios podrán utilizar el servicio regular B y descender en la estación Dos de Mayo, desde donde podrán continuar a pie hacia la zona de la procesión. Durante los desvíos, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente.

Por su parte, el Corredor Azul contará con paraderos habilitados en la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la plaza Dos de Mayo, para que los pasajeros puedan bajar y continuar caminando hacia el recorrido religioso. En tanto, los servicios 404, 405 y 406 del Corredor Morado modificarán sus trayectos a medida que avance la procesión y se restrinja el tránsito en la avenida Abancay, por lo que circularán por la avenida Tacna. Los usuarios podrán acercarse desde los paraderos habilitados en esta vía, cerca del puente Santa Rosa. Asimismo, el servicio 412 limitará su recorrido al distrito del Rímac, con un punto de bajada en la prolongación de la avenida Tacna, cerca de la calle Pizarro.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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