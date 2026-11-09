El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó a través de un comunicado la identificación de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en ciertos productos, lo que llevó a la implementación inmediata de acciones severas para abordar la situación. ¿Qué se recomendó sobre el agua de mesa de la marca 'Manantial Adonai'? AQUÍ todo lo que se sabe.

Minsa exige el retiro de este producto tras detección de bacteria peligrosa

El Ministerio de Salud (Minsa) mediante la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), ha anunciado una alerta sanitaria urgente debido a la detección de una bacteria peligrosa en una marca de agua de mesa. En un comunicado, el Minsa informó sobre el retiro del agua de mesa de la marca 'Manantial Adonai' y recomendó a la población abstenerse de consumir este producto.

La bacteria Pseudomonas aeruginosa, identificada en estos lotes, evidencia un fuerte riesgo para la salud pública. Según el Minsa, este hallazgo se produjo durante las labores de vigilancia y control sanitario que realiza la autoridad competente.

Se informó que la presencia de esta bacteria patógena en varios lotes indica contaminación y puede causar infecciones, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Ante esta situación, Minsa ha ordenado su retiro de los supermercados, bodegas, mercados y otros establecimientos comerciales. Además, Digesa continuará con las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante para asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias.

Urgente pedido a la población

Bajo este contexto, Digesa solicitó a la ciudadanía que, en caso de detectar estos productos en algún comercio, informe a la autoridad sanitaria correspondiente en su área, utilizando las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), Gerencias de Salud (Geresas) o Direcciones de Salud (Diresas), respectivamente.