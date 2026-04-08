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Bruno Henrique marcó golazo para el 1-0 de Flamengo sobre Cusco en la Copa Libertadores - VIDEO
Bruno Henrique marcó un gol espectacular para darle el 1-0 a Flamengo sobre Cusco FC en la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.
Así fue el debut de Bryan Reyna en Universitario Deportes ante Deportes Tolima
Miguel Vargas salvó a Universitario y realizó una gran atajada ante Deportes Tolima
¡Silencio en Matute! Edson Castillo marcó golazo para el 2-0 de Carabobo sobre Cristal - VIDEO
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¡Era el gol de Alianza Lima! Paolo Guerrero se pierde inexplicablemente el 1-0 ante 2 de Mayo
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¡Serie abierta! Raphael Veiga definió con calidad y anotó el 3-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito
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