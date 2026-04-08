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Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
Bruno Henrique marcó golazo para el 1-0 de Flamengo. | Foto: Composición Líbero.

Bruno Henrique marcó golazo para el 1-0 de Flamengo sobre Cusco en la Copa Libertadores - VIDEO

Bruno Henrique marcó un gol espectacular para darle el 1-0 a Flamengo sobre Cusco FC en la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
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