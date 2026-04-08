Universitario recibe gran noticia que lo ilusiona con clasificar a octavos de la Libertadores

Universitario de Deportes debutó con empate a cero con Deportes Tolima en Colombia, es decir en condición de visitante. Tras ello, el elenco de Javier Rabanal recibió una enorme noticia que lo puede acercar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y sus hinchas reaccionaron sumamente emocionados.

Resulta que, por el mismo grupo del campeonato de clubes más importante de la Conmebol, Nacional enfrentó a Coquimbo Unido en Chile y el encuentro terminó igualado 1-1. Esto, de cierta forma, es bueno para los merengues en su afán de seguir avanzando de ronda.

Y es que el empate hace que todos en la zona tengan solo 1 punto, por lo que se encuentran emparejados. Si el cuadro de Uruguay hubiera vencido podría haberse disparado, sobre todo teniendo en cuenta que su próximo encuentro es en condición de local. Por ello fue importante este resultado para Universitario de Deportes.

Nacional empató con Coquimbo Unido.

Recordemos que los principales candidatos a avanzar de ronda en esta zona de la Copa Libertadores son precisamente Nacional y la 'U', ya que son dos de los clubes más importantes en sus respectivos países. La próxima fecha del torneo internacional los de Javier Rabanal recibirán a Coquimbo Unido en Lima, donde están obligados a conseguir los 3 puntos.

Universitario vs. Coquimbo Unido: fecha, hora y dónde ver

El partido de Universitario ante Coquimbo Unido de Chile será el siguiente martes 14 de abril a las 21.00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 2 de la Copa Libertadores. La transmisión de este emocionante compromiso será mediante la señal de ESPN y Disney Plus para todo Latinoamérica.