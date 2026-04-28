- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Junior
- PSG vs Bayern Munich
- Cruzeiro vs Boca Juniors
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Cristal en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Junior se queda con 10: Jermein Peña metió un brutal codazo a Miguel Araujo y vio la roja
El defensor fue a disputar el balón con Miguel Araujo y terminó propinándole un brutal codazo en el rostro. Junior se queda con 10 ante Sporting Cristal.
¡Un susto! VAR anuló gol de Palmeiras y Sporting Cristal sigue empatando 1-1 en Brasil
Murilo Cerqueira anotó el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por Copa Libertadores
¡Durísimo! Sekou Gassama se fue pifiado en Universitario por todo el Estadio Monumental - VIDEO
Nicolas Johansen golpeó en el Monumental: Coquimbo Unido ya vence 2-0 a Universitario
Zavala marcó el 1-0 de Coquimbo Unido ante Universitario y silencia el Monumental - VIDEO
Cerro Porteño recibe la expulsión más insólita de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal - VIDEO
Leandro Sosa perdió una clara chance de gol frente al arco para poner el 1-0 de Cristal ante Cerro
Bruno Henrique marcó golazo para el 1-0 de Flamengo sobre Cusco en la Copa Libertadores - VIDEO
Te puede interesar