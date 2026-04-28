El defensor de Junior le aplicó un brutal codazo a Miguel Araujo y vio la roja. | Foto: captura/ESPN

Junior se queda con 10: Jermein Peña metió un brutal codazo a Miguel Araujo y vio la roja

El defensor fue a disputar el balón con Miguel Araujo y terminó propinándole un brutal codazo en el rostro. Junior se queda con 10 ante Sporting Cristal.