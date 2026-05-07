0
EN VIVO
Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores
EN DIRECTO
Grupo de Universitario en la Copa Libertadores: así va la clasificación
Guido Vadalá anotó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Universitario por la Copa Libertadores | Composición: ESPN

Guido Vadalá anotó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Universitario por la Copa Libertadores

A los 50 minutos del segundo tiempo, Coquimbo Unido consiguió el empate 1-1 ante Universitario de Deportes a través de los pies de Guido Vadalá.

Luis Blancas
Te puede interesar

  1. Universitario vs. Coquimbo Unido EN VIVO vía ESPN por la Copa Libertadores