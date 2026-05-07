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Guido Vadalá anotó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Universitario por la Copa Libertadores
A los 50 minutos del segundo tiempo, Coquimbo Unido consiguió el empate 1-1 ante Universitario de Deportes a través de los pies de Guido Vadalá.
Alex Valera adelantó a Universitario: delantero convirtió el 1-0 ante Coquimbo Unido tras un cabezazo
Lucas Colitto marcó golazo para el 1-0 de Cusco FC sobre Estudiantes por la Copa Libertadores
Terrible error de Rafael Lutiger que le permitió a Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Cristal
'Flaco' López anotó un golazo para el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal que silenció Matute
José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores
¡Golazo! Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental
Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional
Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
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