Guido Vadalá anotó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Universitario por la Copa Libertadores | Composición: ESPN

Guido Vadalá anotó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Universitario por la Copa Libertadores

A los 50 minutos del segundo tiempo, Coquimbo Unido consiguió el empate 1-1 ante Universitario de Deportes a través de los pies de Guido Vadalá.