Nacional se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Rodríguez. | Foto: captura/ESPN

Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera

Lucas Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Nacional con 10 hombres a los 34 minutos del partido ante Universitario.