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Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
Lucas Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Nacional con 10 hombres a los 34 minutos del partido ante Universitario.
Maximiliano Gómez puso el 1-0 de Nacional sobre Universitario y silenció el Monumental
¡Golazo! Catriel Cabello anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre Junior en la Copa Libertadores
Santiago González sacó un tremendo derechazo para poner el 1-0 de Sporting Cristal sobre Junior
Jugadores de Boca y Cruzeiro protagonizan batalla campal tras triunfo del club brasileño en Libertadores
Junior se queda con 10: Jermein Peña metió un brutal codazo a Miguel Araujo y vio la roja
Flaco' López anotó de penal el 2-1 de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores
¡Un susto! VAR anuló gol de Palmeiras y Sporting Cristal sigue empatando 1-1 en Brasil
Murilo Cerqueira anotó el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por Copa Libertadores
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