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¡Golazo! Bernardo Cuesta marca el 1-0 para Melgar ante Universitario con una gran jugada individual
Bernardo Cuesta adelanta a Melgar en el Estadio Monumental tras una buena jugada individual que dejó en el piso a Williams Riveros, para después sacar un potente disparo.
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