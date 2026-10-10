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Universitario vs Melgar por Torneo Clausura
Gol de Bernardo Cuesta marca el 1-0 para Melgar ante Universitario | Composición Líbero

¡Golazo! Bernardo Cuesta marca el 1-0 para Melgar ante Universitario con una gran jugada individual

Bernardo Cuesta adelanta a Melgar en el Estadio Monumental tras una buena jugada individual que dejó en el piso a Williams Riveros, para después sacar un potente disparo.

Antonio Vidal
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