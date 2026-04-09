Leonel Roldán convirtió el primer tanto de Juventud sobre Cienciano. | Foto: captura/DSports

Cienciano ya lo pierde en Uruguay: Roldán anotó el 1-0 para Juventud por la Copa Sudamericana

¡Golpe para el 'Papá'! El cuadro uruguayo convirtió el primer tanto del partido sobre los 34 minutos tras una pasiva marca por parte de la zaga defensiva de Cienciano.