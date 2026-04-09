Cienciano ya lo pierde en Uruguay: Roldán anotó el 1-0 para Juventud por la Copa Sudamericana
¡Golpe para el 'Papá'! El cuadro uruguayo convirtió el primer tanto del partido sobre los 34 minutos tras una pasiva marca por parte de la zaga defensiva de Cienciano.
¡Acaricia LaLiga! Gol agónico de Lewandowski para el 2-1 de Barcelona a Atlético de Madrid
Polémica en Atlético de Madrid vs Barcelona: Anulan tarjeta roja de Gerard Martín tras revisión del VAR
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Giuliano Simeone puso el 1-0 del Atlético Madrid sobre el Barcelona con sensacional golazo - VIDEO
Ali Al Hamadi venció a Viscarra y anotó el 1-0 de Irak contra Bolivia en el repechaje
Aymen Hussein sorprende a Guillermo Viscarra y pone el 2-1 de Irak sobre Bolivia por el repechaje
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