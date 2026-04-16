Alejandro Hohberg anotó el 2-0 de Cienciano sobre Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026 | Foto: ESPN

¡Golazo! Alejandro Hohberg anotó el 2-0 de Cienciano sobre Puerto Cabello por Sudamericana

A los 77' minutos del segundo tiempo, Alejandro Hohberg aprovechó que el arquero de Academia Puerto Cabello estuvo afuera del arco y anotó el 2-0 de Cienciano desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Copa Sudamericana 2026.