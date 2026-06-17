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Portugal vs Congo por el Mundial 2026: Debut de 'CR7'
Yoane Wissa pone el 1-1 antes de acabar el partido. Foto: composición Líbero/DSports

¡Se durmió Portugal! Yoane Wissa pone el 1-1 para RD Congo minutos antes del descanso

El delantero del Newcastle puso el 1-1, minutos antes de finalizar el primer tiempo, tras conectar de buena manera un centro dentro del área.

Antonio Vidal
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