Yoane Wissa pone el 1-1 antes de acabar el partido. Foto: composición Líbero/DSports

¡Se durmió Portugal! Yoane Wissa pone el 1-1 para RD Congo minutos antes del descanso

El delantero del Newcastle puso el 1-1, minutos antes de finalizar el primer tiempo, tras conectar de buena manera un centro dentro del área.