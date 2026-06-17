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¡Se durmió Portugal! Yoane Wissa pone el 1-1 para RD Congo minutos antes del descanso
El delantero del Newcastle puso el 1-1, minutos antes de finalizar el primer tiempo, tras conectar de buena manera un centro dentro del área.
Con este golazo, Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales
Lionel Messi marcó el 2-0 de Argentina y está a un gol de igualar el récord de Klose en Mundiales
¡Cierren el estadio! Mbappé sacó un fuerte disparo desde fuera del área y anotó el 3-1 ante Senegal
¡Fenomenal! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia ante Senegal por el Mundial 2026 - VIDEO
¡Locura! Vinicius Júnior anotó un golazo y puso el 1-1 de Brasil sobre Marruecos
¡Golazo! Ismael Saibari anotó el 1-0 de Marruecos sobre Brasil en el Mundial 2026
¡Apareció el '9'! Raúl Jiménez anota de cabeza el 2-0 de México vs Sudáfrica por el Mundial 2026
México anotó el 1-0 ante Sudáfrica: Julián Quiñones abrió el marcador en el Mundial 2026
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