¿Cuántas probabilidades tiene Perú de vencer a Uruguay? Conoce este pronóstico

La penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL presenta un duelo cargado de historia y necesidad. Uruguay, a un paso de la clasificación segura, recibe en el Estadio Centenario a una selección peruana que llega con la obligación de romper las estadísticas para sobrevivir.

Los “Charrúas”, cuartos en la tabla con 24 puntos, tienen el escenario servido para celebrar. Su dominio en Montevideo ante Perú por eliminatorias es abrumador: los últimos cuatro enfrentamientos se cuentan por victorias locales (1-0 en 2022, 1-0 en 2018, 4-2 en 2014 y un lapidario 6-0 en 2010).

Si bien contarán con la jerarquía de figuras como Federico Valverde y Rodrigo Bentancur en el mediocampo, la Celeste deberá sobreponerse a la ausencia clave de su goleador, Darwin Núñez, para poder coronar su clasificación anticipada ante su gente.

Al frente, la Blanquirroja se aferra a un milagro. Ubicada en el noveno puesto con solo 12 puntos, su única esperanza es el recuerdo de su último partido ante Uruguay: un agónico triunfo por 1-0 en Lima con gol de Miguel Araujo. Sin embargo, el reto es grande. El equipo de Óscar Ibáñez deberá rearmar el once, con Erick Noriega en el lugar del suspendido Renato Tapia y Kenyi Cabrera como sustituto del lesionado Edison Flores, cuyos goles pagan 17 y 10 respectivamente en Betano.

Probabilidades de una victoria de Perú ante Uruguay

Para este encuentro, las probabilidades de Betano presentan a Uruguay como favorito con un 70% de chances y una cuota de 1.36. La proeza de Perú tiene un 9% de probabilidad y paga 10.25. El empate, con un 21% de probabilidad, ofrece una cuota de 4.65. Además, Betano ofrece SuperCuotas para eventos específicos del partido. Si hay más de 2.5 goles, la cuota es de 2.10. Dado el juego friccionado que se anticipa, una tarjeta roja durante el encuentro se paga con una SuperCuota de 4.15.