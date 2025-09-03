0

¿Cuántas probabilidades tiene Perú de vencer a Uruguay? Conoce este pronóstico

Uruguay y Perú se enfrentan en una crucial fecha de las Eliminatorias CONMEBOL, donde los Charrúas buscan asegurar su clasificación en el Estadio Centenario.

    Sergio Mejía
    Una casa de apuesta lanzó las probabilidades que tiene Perú de vencer a Uruguay por las Eliminatorias.
    Una casa de apuesta lanzó las probabilidades que tiene Perú de vencer a Uruguay por las Eliminatorias. | Foto: FPF
    COMPARTIR

    La penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL presenta un duelo cargado de historia y necesidad. Uruguay, a un paso de la clasificación segura, recibe en el Estadio Centenario a una selección peruana que llega con la obligación de romper las estadísticas para sobrevivir.

    Los “Charrúas”, cuartos en la tabla con 24 puntos, tienen el escenario servido para celebrar. Su dominio en Montevideo ante Perú por eliminatorias es abrumador: los últimos cuatro enfrentamientos se cuentan por victorias locales (1-0 en 2022, 1-0 en 2018, 4-2 en 2014 y un lapidario 6-0 en 2010).

    Selección peruana perdería baja de futbolista titular ante Uruguay.

    PUEDES VER: ¡Mala noticia en Perú! Jugador titular abandonó entrenamiento y sería baja ante Uruguay

    Si bien contarán con la jerarquía de figuras como Federico Valverde y Rodrigo Bentancur en el mediocampo, la Celeste deberá sobreponerse a la ausencia clave de su goleador, Darwin Núñez, para poder coronar su clasificación anticipada ante su gente.

    Al frente, la Blanquirroja se aferra a un milagro. Ubicada en el noveno puesto con solo 12 puntos, su única esperanza es el recuerdo de su último partido ante Uruguay: un agónico triunfo por 1-0 en Lima con gol de Miguel Araujo. Sin embargo, el reto es grande. El equipo de Óscar Ibáñez deberá rearmar el once, con Erick Noriega en el lugar del suspendido Renato Tapia y Kenyi Cabrera como sustituto del lesionado Edison Flores, cuyos goles pagan 17 y 10 respectivamente en Betano.

    Probabilidades de una victoria de Perú ante Uruguay

    Para este encuentro, las probabilidades de Betano presentan a Uruguay como favorito con un 70% de chances y una cuota de 1.36. La proeza de Perú tiene un 9% de probabilidad y paga 10.25. El empate, con un 21% de probabilidad, ofrece una cuota de 4.65. Además, Betano ofrece SuperCuotas para eventos específicos del partido. Si hay más de 2.5 goles, la cuota es de 2.10. Dado el juego friccionado que se anticipa, una tarjeta roja durante el encuentro se paga con una SuperCuota de 4.15.

    Sergio Mejía
    AUTOR: Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital.

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Apuestas

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano