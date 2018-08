Rafael Nadal anunció que no jugará en el Masters 1000 de Cincinnati, el torneo previo al US Open

El actual número 1 del ránking ATP, Rafael Nadal, anunció en redes sociales que no participará del Masters 1000 de Cincinnati a pesar de haber ganado de gran forma el reciente torneo de Canadá.

"Siento mucho en anunciar que no estaré jugando en Cincinnati este año. No hay otra razón que el cuidado personal de mi cuerpo e intentar mantenerme sano como ahora", fue el primer mensaje del español en Twitter.

I am very sorry to announce that I won’t be playing in Cincinnati this year. No other reason than personally taking care of my body and trying to keep as healthy as I feel now.

I am very thankful to my friend Andre Silva, Tournament Director of the Cincinnati tournament,