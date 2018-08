Dos récords nacionales en Grand Prix David Torrence

Con dos nuevos records nacionales de parte de las atletas Nicole Hein y Kimberley Cardoza terminó el Grand Prix “David Torrence”, que se desarrolló en el estadio atlético Gálvez Chipoco de Barranco.

El evento fue en homenaje al mediofondista olímpico peruano, David Torrence, fallecido el año pasado en Phoenix, Estados Unidos. Nicole Hein, quien venía de mejorar la marca peruana del salto con garrocha con 4.05 m. en el Grand Prix “Pedro Galvez Velarde”, se elevó hasta los 4.10 metros, superando su propia marca.

Kimberly Cardoza se convirtió en la primera peruana en correr los 400 metros vallas por debajo del minuto, llevando el récord a 59.64 y dejando en el archivo el tiempo de Maitte Torres, con 01:00.18 que ostentaba desde mayo del 2015.

En el salto largo la brasileña Elian Martins logró el primer lugar con 6.21 metros, el segundo puesto le correspondió a la peruana Paola Mautino también con el mismo puntaje de la brasileña, pero que alcanzó esta marca en mayor número de intentos.

Tras la competencia, la Federación de Atletismo rindió un homenaje al fondista olímpico David Torrence, con la presencia de sus familiares.