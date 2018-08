Rafael Nadal va por nuevo récord en el Grand Slam

Lo que más necesita un tenista es motivación. Y eso es lo que le sobra a Rafael Nadal quien no solo apunta a mantenerse en la cima del ranking ATP sino que también mira hacia un nuevo récord para convertirse en leyenda del tenis mundial.

El español abrió con un triunfo sobre su compatriota David Ferrer en el US Open 2018 y con ello inició el camino hacia lo que puede significar su victoria número 18 en los grandes torneos de tenis.

Si Nadal logra llevarse el título en Nueva York, se colocaría a solo dos de las 20 coronas obtenidas por el suizo Roger Federer en Grand Slams. Con 32 años y mucho por dar, quebrar la hegemonía del suizo parece muy probable.

Este año ha sido excepcional para “Rafa”: suma 41 victorias, tres derrotas y cinco torneos ganados (Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros y Canadá). Su gran momento compensa lo mal que la pasó hace dos temporadas debido a problemas físicos.

