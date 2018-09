Serena Williams y su tremenda reacción tras perder su saque en la final femenina del US Open [VIDEO]

Serena Williams no pudo contener la ira y tras perder su saque luego de cometer dos errores no forzados en la final femenina del US Open 2018, destruyó su raqueta al arrojarla contra la cancha y no pudo ocultar su enojo consigo misma reaccionando de esta manera.

La final femenina puede tener una nueva ganadora de manera sorpresiva en este 2018, Naomi Osaka viene venciendo a Serena Williams y se acerca a alzarse con este Grand Slam. Por esta razón la tenista norteamericana reaccionó de manera violenta con su raqueta por lo que fue sancionada con un punto adicional para la rival.

NOTICIA EN DESARROLLO...