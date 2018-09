España vs Francia EN VIVO: choque por semifinales de Copa Davis 2018 [partidos y horarios]

España se enfrenta a Francia por la semifinal de la Copa Davis 2018, este viernes 14 de septiembre a las 6:30 a.m. (hora peruana). Los duelos individuales se darán en el Estadio Pierre Mauroy de Lille y será transmitido por la señal de beIN Sports y Movistar Tenis, mientras que las incidencias con el punto a punto lo seguirás en Líbero.pe.

Pablo Carreño (ESP) y Benoit Paire (FRA) debutarán en esta competencia, seguido por el duelo entre Roberto Bautista (ESP) y Lucas Pouille (FRA) a las 7:00 a.m. (hora peruana) para culminar el día. El sábado a las 7:00 a.m. (hora peruana) se realizará el encuentro de dobles entre Feliciano López y Marcel Granollers contra Julien Benneteau y Nicolas Mahut.

Los dos últimos duelos individuales se llevarán a cabo el domingo a las 6:00 a.m. donde se enfrentarán el número 1 de cada equipo, en este caso Carreño y Pouille. Sin embargo, al no definir la eliminatoria, deberán jugar Bautista contra Paire.

Existe la posibilidad que los capitanes de cada país, Sergi Bruguera y Yannick Noah, puedan cambiar las formaciones hasta una hora antes del partido. El ganador de la semifinal se medirá contra el vencedor del duelo entre Croacia y Estados Unidos, disputado Zadar. La final se disputará del 23 al 25 de noviembre

El gran ausente de España será Rafael Nadal. La raqueta número 1 en el mundo sufrió una lesión en el partido contra Juan Martín Del Potro por la semifinal del US Open. Rafa tuvo que retirarse del encuentra a inicios del tercer set.

#FRAESP Así es el Estadio Pierre-Mauroy de Lille... ¡Mitad pista, mitad césped😲!



Mañana empieza la acción😉 pic.twitter.com/KbSjrlsRbW — Copa Davis (@CopaDavis) 13 de septiembre de 2018

HORARIOS DEL ESPAÑA - FRANCIA EN LA COPA DAVIS 2018

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.30 a.m.

Estados Unidos: 6.30 a.m. (ET) / 3.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL ESPAÑA - FRANCIA EN LA COPA DAVIS 2018?

En Internet el duelo entre España y Francia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.